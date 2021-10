Cherbourg. À Cherbourg, une association créée pour soutenir le contournement ouest

C'est un dossier que l'on peut qualifier de "serpent de mer", car il est dans les cartons depuis plusieurs années. Pour essayer de le concrétiser, une association voit le jour en ce mois de février 2018, pour militer pour la création d'une rocade au sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), également appelée "contournement ouest".

"Apolitique et citoyenne"

Elle a été baptisée Arsoc, pour "Association Pour la Rocade Sud Ouest Cherbourg", et se veut citoyenne et apolitique. L'association est présidée par l'ancien conseiller général Pierre Bihet. Ses vice-présidents son Jean-Michel Maghe et Stéphane Barbé, respectivement maires de Querqueville et Tollevast, les communes situées aux extrémités de la rocade. La secrétaire est Carole Boisnel, le trésorier Jean-Louis Larquemain, et Jean-Pierre Krawczyk est membre administrateur. "Notre rôle est d'abord d'aiguiller, de faire un travail de lobbying, faire en sorte de créer un rapport de force" explique le président.

55 millions d'euros

Actuellement, pour rejoindre les communes de l'ouest de l'agglomération ou la Hague, les automobilistes doivent passer par le centre de Cherbourg. Un contournement existe en revanche à l'est, pour rejoindre Tourlaville.

L'association plaide pour la création d'une route d'est en ouest, qui permettrait, dit-elle, "de désenclaver l'ouest de l'agglomération, diminuer le trafic en centre-ville, réduire le temps de trajet des travailleurs et les accès aux entreprises, et améliorer la sécurité routière, dans le respect de l'environnement".

Cette route relierait donc la RN13 au niveau de Tollevast à la RD901 au niveau de Querqueville. "Plusieurs milliers d'euros" ont déjà été dépensés dans des études sur ce tracé, rappelle Pierre Bihet. Le projet est estimé à 55 millions d'euros.

