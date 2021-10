Au 36, rue des Jacobins les bons goûts de Paprika

Avec un nouveau decorum, tout en orange et marron. La cuisine a pris ses quartiers au premier étage et a ouvert ses plans de travail à la clientèle. Je m’installe au fond de la pièce, éclairée avec mesure, et dans une ambiance rythmée par une musique bien adaptée à la pause de midi.



Crémeuse soupe de courge

A la carte, peu de plats mais des noms évocateurs qui donnent l’eau à la bouche : en entrée, soupe crémeuse de courge, fromage de chèvre et chorizo ou saumon au piment d’Espelette, blinis de pomme de terre et raifort ; en plat principal, cuisse de canette braisée, bœuf cuit au wok ou lieu noir rôti au beurre de sauge. Comptez 12 euros pour l’un de ces plats, 16 euros avec entrée ou fromage (bruschetta de tomates confites et cantal), ou dessert (poires pochées au vin rouge ou gâteau manqué aux quetsches). Pour une formule trois plats, ce sera 19,50 euros. Dans l’assiette, la soupe de courge s’est révélée exquise, la canette et ses légumes bien goûtus et la bruschetta une conclusion parfaite. Ajoutez à cela une équipe sympathique, du vrai bon pain et une carte des vins comblant les exigeants: voilà une bonne table à conseiller à vos proches et amis.



Pratique. Ouvert lundi au vendredi de 12h à 14h et jeudi à samedi de 19h à 1h. Paprika : 36, rue des Jacobins. Tél. 09 82 46 51 82.