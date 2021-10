Inondations à Cherbourg : un an après, les habitants sont inquiets

Des élus, des techniciens et des riverains se sont retrouvés ce mercredi 7 décembre le long de la Divette à Cherbourg pour faire le point un an après les inondations qui avaient frappé Cherbourg et La Glacerie.

Une crue exceptionnelle qui avait surpris tout le monde

Et, depuis, rien n'a tellement changé sur place. Pas de quoi rassurer les riverains qui réclament des travaux pour éviter de nouvelles inondations.

Bonus AUDIO / Écoutez Suzanne Morin, la présidente de l'association « Mieux vivre au Roule ». Elle habite l'avenue de Paris et elle n'a rien oublié...

Bonus PHOTOS / retour en images sur les inondations exceptionnelles de 2010.