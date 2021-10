Caen. A Caen, la brasserie artisanale La Mouette fait des émules

Quel est le lien entre un mathématicien et un architecte ? La bière artisanale. Hugo et Olivier Guérin ont ouvert la Brasserie La Mouette en décembre 2017, rue de Bayeux à Caen (Calvados). Forte de son succès, les deux brasseurs ont dû fermer leur commerce pendant près d'un mois, le temps de renouveler les stocks. Ils produisent une bière citadine, 100 % artisanale et certifiée bio.

Visite de l'atelier de fabrication

La Brasserie La Mouette c'est l'histoire de deux Alençonnais aux profils différents mais unis par le même projet, lancé fin 2016. Celui de faire déguster une bière de qualité, artisanale, bio et urbaine ! "J'ai commencé dans mon garage", explique Hugo, qui confectionne sa bière depuis plusieurs années. Les deux hommes ont décidé d'être au plus près des consommateurs et ouvrent volontiers la porte de leur atelier aux plus curieux. "L'idée est que nos clients sachent d'où vient la bière qu'ils boivent". Les jeunes brasseurs valorisent leur empreinte locale en baptisant leur brasserie " La Mouette " rappelant le bord de mer normand.

Pour l'instant, un seul type de bière, "Bitter Ale" (bière pale), est proposé. Pour l'année 2018, leur objectif est d'en proposer quatre. Des stages d'initiation seront proposés sur une demi-journée, un moment inédit à partager entre amis ou en famille.

Pratique. Brasserie La Mouette, 60 rue de Bayeux. Boutique ouverte de 16h30-18h30 du mercredi au vendredi et de 14h à 18h le samedi. Tel. 09 80 34 34 55