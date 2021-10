Caen. Boxe. Maxime Beaussire : "Je vais être incisif et précis"

Avant son combat contre l'Italien Lenny Bottai pour conserver sa ceinture de l'Union Européenne, samedi 24 février 2018 au Zénith de Caen (Calvados), le boxeur normand Maxime Beaussire s'est livré sur son état d'esprit.

Comment s'est passée la préparation ?

"Vraiment tout va bien. D'ici le jour J, on va répéter tous les gestes, les enchainements et tout faire en plus vite. J'ai vraiment passé un pallier technique, je continue de me diriger vers le gros niveau européen et vers une belle victoire au Zénith j'espère."

Que va-t-il falloir faire face à votre adversaire ?

"Déjà on va s'adapter à lui, on a vraiment préparé une stratégie pour lui. Comme à mon habitude, il va falloir être assez offensif et être bien en mouvement. Il va falloir que je sois incisif, précis et essayer de lui faire mal d'entrée de jeu."

Combattre à domicile, c'est toujours particulier ?

"Oui c'est chez moi, c'est ma deuxième maison. Ça va être la troisième fois que je combats au Zénith, j'ai déjà eu deux belles victoires donc j'espère que ça en fera une troisième. La seule véritable pression que j'ai quand je boxe à domicile c'est vraiment que la salle soit pleine. Gagner le combat c'est évidemment ma première priorité mais j'ai tout fait à l'entrainement pour que ça soit le cas mais j'espère vraiment que le public va répondre présent."

Pratique. Gala de boxe samedi 24 février. Ouverture des portes à 18h15. Possibilité d'acheter des billets sur place.