Sur eBay : boutique virtuelle, vraie réussite

“J’étais au chômage. Je rêvais de devenir conseillère principale d’éducation. Puis a été créée l’auto-entreprise. J’ai alors eu l’idée de lancer une boutique de lingerie et de maillots de bain en ligne, spécialisée dans les bonnets profonds, de D à J”.

Des milliers de ventes

Depuis deux ans, le succès grandit au bout de la souris. Julie Angot a ouvert une boutique professionnelle sur eBay.fr, avec achat immédiat, et a effectué des milliers de ventes : “eBay me permet d’éviter de créer un site Internet moi-même et surtout de n’avoir qu’un minimum de frais”, explique t-elle. “J’ai le sentiment d’être chanceuse. Je vis de mon activité et surtout, je gère mon temps comme je veux”.

Julie Angot ne chôme pour autant pas : mise en ligne des articles, conseils électroniques, envoi des commandes et gestion des échanges. La Caennaise a la même activité que pour une boutique classique. Mais elle a 3 312 évaluations, toutes positives !

Pratique. http://stores.ebay.fr/Vos-dessous-chics-lingerie-D-a-J