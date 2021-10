Scandale à Oxfam: Desmond Tutu renonce à son rôle d'ambassadeur

Dans un communiqué, Desmond Tutu se dit "profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possible comportement criminel impliquant des travailleurs humanitaires" liés à l'ONG et "a donné instruction d'écrire à Oxfam International pour l'informer de sa démission de son rôle d'ambassadeur".

