Le principe : plus les habitants se débarrassent de leurs emballages en verre dans l’une des 450 bornes réparties sur les 29 communes de la communauté d’agglomération, plus le poids récupéré gonfle et plus le don de Caen la mer au Téléthon est important. En 2010, cette opération avait permis de collecter 537 tonnes de verre, soit 10,5% de plus qu’en 2009.