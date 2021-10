Cherbourg. Un agent de la Dirno blessé sur la Nationale 13

Un accident de la route est survenu sur la route nationale 13, jeudi 15 février 2018, peu après 9h30. Un véhicule de la Direction interdépartementale des routes du Nord Ouest (Dirno) a été percuté par l'arrière, dans le sens Caen/Cherbourg, à hauteur des Veys (Manche), non loin de la frontière avec le Calvados.

Deux blessés légers

Des pompiers de la Manche et du Calvados ont été mobilisés sur place. Au total, trois véhicules ont été impliqués dans l'accident, et deux personnes sont légèrement blessées. Parmi elles, un agent de la Dirno. Les blessés ont été transportés vers les centres hospitaliers de Cherbourg et de Valognes.

Les campagnes de prévention sont régulières pour appeler les automobilistes à lever le pied, lorsque des agents des routes sont sur les voies ou sur la bande d'arrêt d'urgence.

A LIRE AUSSI.

Des chevaux en divagation sur la RN 13 provoquent plusieurs graves accidents

Carambolage entre six voitures sur l'A84 dans le Calvados

Sortie de route sur l'A131 entre Le Havre et Tancarville