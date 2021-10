Caen. Salon de l'Agriculture 2018 : l'agriculture connectée au programme

Cette année encore, les cinq départements de Normandie seront rassemblés sur un même stand, au Salon International de l'agriculture (SIA) 2018 à Paris. Une édition marquée par une nouveauté, le pôle connecté. Il a été présenté, lundi 12 février, par la Région Normandie et la Chambre régionale de l'agriculture.

"Le but est de montrer aux visiteurs que l'on fait notre métier avec les moyens de notre époque, explique Sébastien Windsor, agriculteur en Seine-Maritime et en charge de l'agroalimentaire pour la Chambre d'agriculture de Normandie, et que pour répondre aux attentes des consommateurs sur la réduction des produits phytosanitaires, le respect de l'environnement, nous utilisons aussi la technologie moderne qui est en complément de notre vrai savoir-faire".

Faciliter le travail de l'agriculteur

Parmi les objets connectés qui vont être présentés : une station météo connectée qu'utilise déjà Sébastien Windsor lorsqu'il cultive son lin. "J'en ai trois à des endroits différents et elles me permettent de savoir à n'importe quel moment la quantité d'eau qu'il est tombé sur une parcelle. Ça me permet de savoir quand retourner mon lin par exemple ou de connaître le risque de développement de maladie".

Un petit robot maraîcher et des drones seront également présents sur le pavillon normand.