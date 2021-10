Un week de sports dans l'Orne

Foot Ligue 1 Devant 15 000 spectateurs, Marseille a battu Caen 2 à 1. Au classement, les bas-normands restent 10ème.

Ligue 2, Laval s’incline 1 à 2 face à Guingamp Le Mans fait un nul devant Amiens, 0 partout Au classement, Laval est 12ème au terme de la 16ème journée. Le Mans patauge chez les reléguables à la 18ème position.

Cfa2 Flers trébuche face à Vitré en s’inclinant 3 à 0 ... les flériens sont 10ème Division d’Honneur Alençon a été sèchement battu, 4 à 1 face aux Ptt Caen. C’est une grosse déception pour la nouvel entraîneur alençonnais, Laurent Lesgent. Alençon pointe maintenant 9ème au classement.

L’équipe de Vire est allée s’imposer 3 à 1 à la Maladrerie. Vire est second.

Basket Pro A Le Mans battu par Gravelines, 76 à 94 ! Malgré tout, es manceaux conservent leur 4ème place à deux point du leader Nancy.

Nationale3 Lisieux s’impose 82 à 73 face à Malakoff. Les lexoviens sont 4ème .

Pré Nationale Les garçons font coup double. Ils s’imposent face à Cherbourg, 99 à 69 et prennent la tête du classement . Et les filles battent aussi Cherbourg, 40 à 73, et conservent leur place de leadeur.

Rugby Fédérale 3 L’Aigle à fait un nul 6 partout face au leader Tours... les aiglons sont 4ème !

Judo, Au championnat académique UNSS à Houlgate, les cadets de l’Alliance Judo 61 reviennent avec 5 podiums dont 3 sélections nationales pour Mitton, Monnier et Gadois. Et Au tournoi National Juniors de Nantes, Alexis Remars prend une belle 9ème place en – de 81kg.