Caen. Victoires de la musique : "Orelsan est un ovni"

Orelsan sera-t-il le grand vainqueur des Victoires de la musique vendredi 9 février 2018 ? Nommé dans trois catégories (meilleur clip, album de musiques urbaines et artiste masculin de l'année), le rappeur a gravi les échelons tranquillement et bien accompagné notamment grâce à la salle de musiques actuelles caennaise, Le Cargö.

"Une énorme surprise"

"Après avoir fait l'tour du Monde, tout c'qu'on veut, c'est être à la maison" ... Le Cargö, le Normand y a rencontré Damien Maurice, le directeur du pôle accompagnement de la salle en 2007, à l'ouverture du Cargö. "Aurélien a commencé dans les studios 24/24 comme on les appelle ici, qui permettent de venir répéter jour et nuit de façon autonome. Très vite on est allé sur de la résidence scénique donc on a construit le premier spectacle avec lui dans le club", se souvient le directeur.

"Un artiste phare"

Et les fans de la première heure doivent également se souvenir de son tout premier concert. C'était encore une fois sur la scène du Cargö. "C'était une énorme surprise puisque c'était le tout début de son projet. On a fait une soirée découverte et on avait pas loin de 1 500 personnes qui attendaient dehors alors que la salle peut en accueillir 420".

Et plus tard, Orelsan et Gringe ont tourné le clip de "Si facile" au Cargö lors d'un concert. Le public fait office de figurants.

Pour Damien Maurice, cela ne fait aucun doute : Orelsan doit gagner au moins une récompense si ce n'est les trois. "Pour moi c'est l'artiste phare de ces Victoires. Je pense que tout le monde reconnaît la qualité de son projet et puis il a un taux de prise chez les jeunes qui est phénoménal. Je me revois lui dire 'mais t'es un ovni toi' et je le pense toujours aujourd'hui. Ce milieu musical est plein de caricatures et de stéréotypes et là on est aux antipodes".