Caen. A Caen, privatisez une boutique pour une séance de relooking

Elle a du style et un petit accent qui lui donne des airs de Cristina Cordula. Elle ne présente peut-être encore pas Les reines du shopping, mais Ioana Bucur, qui tient une petite boutique 23, rue Arcisse-de-Caumont à Caen (Calvados), se lance dans une activité de conseil en relooking.

Mettre les clientes à l'aise

C'est tout nouveau : depuis début février 2018, elle propose à ses clientes de fermer la boutique et de leur consacrer une demi-heure rien que pour elles. "Autour d'un café, on prend le temps de discuter de ce qu'elles cherchent, de ce qui peut leur aller en fonction de leur morphologie, leur teint de peau…", présente la commerçante.

Le but : créer une ambiance plus conviviale et intime pour que toutes se sentent à l'aise. "Nous sommes toutes différentes, et parfois certaines clientes n'osent pas essayer, demander conseil ou même tout simplement pousser la porte d'une boutique", avance Ioana. Une mise en confiance importante pour la commerçante qui assure que dans le style, "c'est beaucoup une question de feeling !"

Son challenge : trouver un look sympa, à prix accessible, et des conseils pour "savoir ce qui nous met en valeur, et de fait se sentir mieux dans ses tenues."

Pratique. Ioana B, gratuit sur rendez-vous du lundi au vendredi. Tél. 09 86 23 73 58.

