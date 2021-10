Rouen. Foot US : les Léopards de Rouen commencent mal leur deuxième saison en Élite

Pour leur deuxième saison en Élite, les Léopards de Rouen se rendaient le samedi 3 février 2018 sur la pelouse des Argonautes d'Aix-en-Provence. Avec une équipe remodelée à l'intersaison après quelques départs sur la ligne offensive, les Léopards testaient leur stratégies.

Avec succès dans les premières minutes de jeu, car ils étaient en tête à la mi-temps (6-10). Mais les choses se sont corsées dans la deuxième partie du match et les Léopards ont calé face aux Argonautes pour concéder leur première défaite de la saison (14-10).

Des objectifs plus terre-à-terre

Comme souvent, la deuxième saison en Élite s'annonce plus compliquée que la première car chacune des équipes sait à quoi s'attendre face aux Léopards. De plus, l'équipe n'a plus sa ligne d'attaquant et il faudra prévoir de nouveaux recrutements. L'objectif pour cette saison est donc moins ambitieux : le maintien. Pour y parvenir, les Rouennais devront affronter les sept autres équipes lors de 10 journées (cinq matches à domicile, cinq à l'extérieur). A l'issue de ces 10 matches, la dernière équipe de chaque conférence sera reléguée en D2.