Apollinaire vous propose de jouer :

Le 5 BE BOP HAUFOR

Le 11 VIKING FROMENTRO

Le 15 VENOSC DE MINEL

Le 4 BEAU DE GRIMOULT

Le 13 ARTISTE DE JOUDES

Le 8 BOURBON SOMOLLI

Le 9 BOB

Et le 6 VERY FIRST.

Départ à 13h47.

Hier il vous a donné le Tiercé dans le désordre en 5 chevaux.