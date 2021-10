Caen. L'Alaskan, le pick-up en smoking

Inédit dans la gamme Renault, cet imposant pick-up est une déclinaison étroite du Navara, modèle emblématique de son allié Nissan. Mais au regard, il s'en différencie nettement par sa proue bien typée Renault, musclée, athlétique et, au final, séduisante.

En vertu de sa silhouette à double cabine quatre portes, l'Alaskan peut accueillir jusqu'à cinq occupants, logés dans un habitacle globalement confortable et assez bien fini. Mais les assises assez verticales des places arrières les prédisposent plutôt aux trajets courts. À l'avant, où la planche de bord est une copie de celle du Navara, des rangements fonctionnels et nombreux facilitent la vie. Avec un bémol toutefois pour le volant, réglable en hauteur mais pas en profondeur.

En haut de gamme Intens, l'ambiance intérieure s'apparente même à celle d'une belle berline, avec sellerie cuir, système multimédia complet (écran couleur 7 pouces, navigation, Bluetooth) et caméra à 360°, très utiles lors de certaines manœuvres. Les sept airbags, éléments de sécurité aujourd'hui incontournables, sont de série sur les trois finitions.

Reposant sur un rustique châssis à échelle, bien aux canons en cours dans le pick-up, l'Alaskan bénéficie néanmoins d'une suspension arrière moderne à cinq bras, plus efficace que les antiques ressorts à lames de nombre de ses pairs. Cette architecture se combine à une transmission 4x4 apte au franchissement par ses trois modes de conduite : 4x2 propulsion, 4x4 "normal" et 4x4 avec rapports de boîte courts.

Apte à digérer

les obstacles

L'Alaskan assure également au niveau de la charge utile en pouvant transporter une tonne de chargement. Et sa capacité de remorquage va jusqu'à 3,5 tonnes avec son meilleur propulseur, un 4 cylindres turbo-diesel 2,3 dCi bi-turbo de 190 ch, également décliné en 160 ch, alors en simple turbo. Ces deux blocs animent déjà le fourgon Master.

Au volant, l'Alaskan dévoile d'emblée des qualités routières remarquables et des capacités de franchisseur hors du commun. Très agile malgré une masse conséquente, l'Alaskan est véloce, se joue de toutes les difficultés avec aisance et reste fidèle en trajectoire sur les chemins les plus cahoteux. De plus, il ignore le roulis, bien campé sur des suspensions très équilibrées, et surtout aptes à digérer de gros obstacles.

Fiche technique. L 5,39 m x l 1,85 m x h 1,81 m. Benne : 2,46 m2. Poids à vide : 2 075 kg. V Max : 172 km/h. Conso mixte : 6,3 l./100. CO2 : 167 g/km. Prix : 6 versions de 36 860 € TTC à 45 960 € TTC.

