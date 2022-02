Dimanche 1er novembre, un couple a gravement été blessé dans un accident de la circulation sur le périphérique nord de Caen, dans le sens Paris Cherbourg. Il était 6h30 lorsque le véhicule est sorti de sa voie. La conductrice et le passager ont été gravement blessés et transportés au CHU. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Il semblerait qu'une dispute puisse être à l'origine.



