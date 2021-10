Honeywell à Condé sur Noireau : Un espoir, le maire fait état de deux contacts pour la reprise du site

L’avenir de l’après Honeywell à Condé sur Noireau deux espoirs ! 2 sociétés ont pris des contacts avec le maire de la ville, pour évoquer des possibilités de ré- industrialisation du site promis à la fermeture. Dans un premier cas, de 50 à 80 emplois seraient sauvés, jusqu’à 300 dans un second cas. Honeywell a annoncé la fermeture de son usine de plaquettes de freins pour juin 2013 et avec, le licenciement de 323 salariés. L’industriel américain, va poursuivre ses activités, en Roumanie, pour ses bas coûts de production. On devrait en savoir un peu plus sur ces deux contacts au terme d’une nouvelle réunion au ministère de l’Industrie à Paris programmée jeudi 8 décembre avec les représentants du personnel de l’entreprise.