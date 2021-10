Caen. Plancher chauffant : "Il n'y a pas chez nous de système plus économe en énergie"

En plus du plaisir quotidien de pouvoir marcher pieds nus partout dans la maison sans avoir à enfiler une paire de chaussettes ou de chaussons, le plancher chauffant présente d'important avantage en termes d'économie d'énergie. "Il n'existe pas chez nous de système qui, énergétiquement parlant, soit plus économe que celui-ci", assure Vedat Ertugrul, directeur général de PH Énergie, situé à Fleury-sur-Orne.

Une solution à privilégier sur le neuf

Car le gros avantage de ces planchers, c'est qu'au lieu de diffuser la chaleur à partir d'un ou deux points - les radiateurs - ils la répartissent d'emblée sur l'ensemble d'une surface. À partir d'une pompe à chaleur, les tuyaux sont fixés sur un isolant ensuite recouvert par une chape qui permet d'y fixer parquet ou carrelage. Une installation qui implique que "la grande majorité de l'utilisation des planchers chauffants se fasse sur du neuf, reconnaît Vedat Ertugrul. En rénovation, cela peut être très lourd et donc coûter très cher."

Avec un coût qu'il estime entre 28 et 55 € le m2 pour les chapes les plus légères, il assure surtout qu'une fois installée, le bilan thermique est sans égal. "Pour une maison d'environ 100 m2, il faut compter 250 € maximum de fonctionnement par an." Et ce plus "de la question du gain de place pour l'aménagement d'une pièce et de l'aspect esthétique de ce type d'installation."

Une solution qui en tout cas séduit chez lui de plus en plus de clients depuis 5 ans. PH Énergie l'installe actuellement sur une centaine de chantiers dans l'année.

