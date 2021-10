L' Oudon. Dans le Calvados, ils montent leur petite entreprise pour aller au salon de l'Agriculture

Les étudiants en première année du BTS Productions animales au lycée Le Robillard, à Saint-Pierres-sur-Dives (Calvados), découvrent le monde professionnel. Ils participent au Trophée National des Lycées Agricoles (TNLA), qui aura lieu du mercredi 28 février au dimanche 4 mars 2018, au Salon international de l'Agriculture, à Paris. Pour y participer, ils ont monté une mini-entreprise : Cow'llectif Rob.

À l'intérieur, les étudiants se sont organisés en directeur, sous-directeur, chargé de communication, etc. "Chaque élève a une mission bien précise pour faire fonctionner son service, explique Mélanie Cottard, 19 ans, et sous-directrice de cette entreprise. Par exemple nous devons nous-même chercher des sponsors pour financer notre voyage, l'hébergement, la nourriture et le déplacement de la vache qui vient avec nous", continue-t-elle.

"On avance ensemble"

L'objectif est de fonctionner en totale autonomie. S'ils ne récoltent pas les 5 500 € nécessaires, ils ne partiront pas. "Pour l'instant nous avons 2 000 € et des sponsors comme Le Crédit Agricole, Littoral Normand, des fromageries…".

Cinq mois après la création de cette entreprise fictive, l'heure est au premier bilan. "La communication dans un groupe est très importante. Lorsqu'un service a un peu de mal, on voit ce que l'on peut faire pour l'aider, on avance ensemble. Nous avons aussi appris à faire des CV, des lettres de motivation et on apprend comment fonctionne une entreprise, comment on finance ce dont on a besoin, comment démarcher comme des professionnels, etc.".