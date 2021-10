Rouen. Football: le FC Rouen reçoit Évreux

Après plus d'un mois et demi de trêve et déjà deux matchs reportés à cause des intempéries, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) devraient enfin pouvoir disputer un match officiel et ce sera samedi 27 janvier 2018 sur la pelouse du stade Robert Diochon face à Évreux (Eure) pour un match en retard de la 9e journée de National 3.

9e au classement au moment de la trêve, les Rouges et Blancs rencontreront un adversaire mieux classé à la 5e place d'un championnat toujours dominé par Saint-Lô.

Les joueurs de Manu Abreu qui ont perdu leur attaquant Adama Sidibé et qui ont vu l'arrivée de Nadir Chabbi et de Damien Loppy espéreront débuter cette nouvelle année 2018 par une victoire devant leurs supporters.

A LIRE AUSSI.

Football (Coupe de France) : Granville, Saint-Lô, Rouen et Évreux rêvent des 32e de finale !

Football: le FC Rouen s'impose contre Grand-Quevilly

Football (Coupe de France) : Granville et Saint-Lô avec le SM Caen pour porter la Normandie en 32e de finale !

Football : le FC Rouen battu par la réserve du SM Caen

Football: le FC Rouen remporte le derby face à Dieppe