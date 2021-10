Caen. Caen : découvrez le visage de la presqu'île de demain

Les alentours de la bibliothèque, située sur la presqu'île de Caen (Calvados), devraient avoir changé de visage d'ici 2020-2021. Mardi 23 janvier 2018, la municipalité a justement dévoilé à quoi ressembleraient les trois projets immobiliers retenus pour ce secteur.

Logements, bureaux, auditorium et auberge de jeunesse

Le premier, dont les travaux devraient débuter à la fin de l'année, est attendu pour fin 2020. Il comprend 53 logements classiques, 25 logements sociaux et plus de 900 m2 de bureaux, locaux qui pourront aussi servir pour des activités de commerce. Il comprend une restauration et un agrandissement du pavillon Savare.

Plus de 900 m2 seront consacrés à des bureaux ou commerces. - Vib Architecture

Le second, qui devrait être achevé dans les mêmes délais, comprend lui aussi une part de logements classiques (41 appartements), de logements sociaux (39 places) mais aussi 120 chambres organisées dans une résidence service. Là encore, des bureaux devraient y être installés ainsi qu'un auditorium.

Le bâtiment accueillera notamment un auditorium de 1000m2. - Dauchez Architectes / DND

Un dernier projet, pour lequel les candidatures sont toujours en cours, devrait lui permettre de construire 170 logements et surtout une auberge de jeunesse d'environ 1 500 m2.

