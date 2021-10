Les cadeaux du 28 novembre au 2 décembre sur Tendance Ouest

1 vélo électrique de marque BH avec Cycles&Co à Coutances :

A l'occasion des portes ouvertes de Cycles and Co Coutances les 2, 3 et 4 décembre, gagnez sur Tendance Ouest votre vélo électrique de marque BH.

Vélo gris, mixte, très confortable avec sa batterie d'une autonomie de 75km, rechargeable sur n'importe quelle prise !

Pour participer, envoyez le mot clé TO par SMS au 7 11 12 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Une table de tradition française "Styl Art" d'une valeur de 950 euros :

Meubles Sébastien, zone de la Mare à Coutances, vous offre votre nouvelle table de tradition française de marque « Styl'Art » . Fer forgé avec plateau en verre securit

Les Meubles Sébastien seront ouverts dimanche 11 décembre.

