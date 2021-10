Tendance Sports : Trou d'air ou inquiétude à Malherbe ?

Cette défaite normande sans lutter à Bordeaux est-elle inquiétante ou est-elle le fruit d'un acta manqué isolé ? Thibault Deslandes, Maxence Gorréguès et Sylvain Letouzé, accompagnés de Jean-Louis Garros le président de l'UJSF Normandie ont tenter d'apporter les réponses...

Dans cette partie, retrouvez également les tops et les flops de la semaine avec les cartons de Durande le St-Lois, de Cherbourg B et de Carentan en football, les défaites de Coutances et St-Lô en Volley et les interviews de Marie Quétier pour le horse ball et Antoine Novince pour le Roller Hockey.

Partie 1 : Le SM Caen, le début d'une période noire ?

Partie 2 : Les Tops et les Flops, football, volley, horseball et roller hockey au menu !

