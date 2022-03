Théâtre. We loves arabs : la danse et l'humour pour briser les clichés à la Renaissance à Mondeville

Direction Israël, vendredi 26 janvier 2018, au théâtre de la Renaissance (Mondeville). Les spectateurs embarquent dans un voyage insensé, organisé par le chorégraphe israélien Hillel Kogan. Son pari fou ? Réunir autour d'une histoire deux pays que bien des choses opposent en créant une pièce porteuse d'un message de paix et de coexistence.

L'autodérision pour briser les clichés

Et c'est avec une bonne dose d'autodérision qu'il tente de régler leur compte aux clichés et de faire tomber les murs entre deux cultures a priori irréconciliables. Une histoire qui a commencé le jour où l'artiste juif a réalisé qu'il n'avait "pas un seul ami arabe". Il en ressort un duo dansé et mordant où Hillel Kogan incarne une version caricaturée de lui-même et se glisse dans la peau d'un insupportable artiste qui multiplie les maladresses à l'égard de son danseur par un trop-plein d'enthousiasme et surtout une méconnaissance de sa culture.

Succès du Festival d'Avignon off en 2016, We love arabs a fait rire à travers le monde, et même surtout en Israël. Hillel Kogan apporte sa pierre à l'édifice de la réconciliation israélo-arabe et il le fait avec humour et délicatesse. Une satire du milieu de la danse et un spectacle, au fond, plein d'optimisme.

Pratique. Vendredi 26 janvier à 19h30 au théâtre de la Renaissance, à Mondeville. Tarifs de 7 à 13€. Billetterie au 02 31 35 65 94

