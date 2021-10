Ajouter de la vie à l'aujourd'hui ...

Nous venons d’entendre le Père Paul Diémert aumônier des personnes sourdes et malentendantes et sa conclusion a été d’employer ce verbe : Ecouter ! … alors que nous parlions de la surdité, … c’est étonnant !….alors que le sujet de l’interview porté sur comment s’entendre avec des sourds ? La conclusion de l’interviewé a été de dire : …. Savoir écouter avec les yeux et parler avec les mains.

Mais en fait Le langage universel c’est celui du cœur, les sens comme l’expression du cœur.

Comme l’écrit, par ailleurs, St Exupéry dans les lignes du Petit Prince : « On ne voit bien qu’avec le cœur l’Essentiel est invisible pour les yeux ».

Alors ….Nous éveillons nos sens à: une nouvelle écoute, un nouveau regard, un geste fraternel, le goût avec les senteurs de l’espérance. Chaque matin est un jour nouveau…. Comme l’écrit Anne Dauphine Julliand : « Si l’on ne peut pas ajouter de jour à la vie, ajoutons de la vie au jour ».

Comme des yeux qui s’ouvrent sur un émerveillement …. Comment ne pas saisir cette opportunité pour simplement vivre… la vie est belle ! C’est vrai, ponctué de saisons avec des automnes, des hivers, mais aussi printemps et étés…. beauté et fragilité, à l’image de nos naissances, à l’image de nos vies….ponctuées de lumières et d’ombres….

Si je vous dis cela c’est parce que dans l’aujourd’hui de nos vies les Chrétiens vivent une étape nouvelle, une nouvelle année, puisque nous sommes le premier dimanche du temps de l’Avent…. Qu’est-ce que cela veut dire ? Simplement que nous entrons dans une nouvelle année, non pas civile mais liturgique ….pour les chrétiens c’est l’attente joyeuse de la célébration de la naissance de Jésus, le Verbe s’est fait chaire, Dieu prend corps d’homme à Noël. Révélant ainsi la dignité de l’homme.

Nous savons que Toute naissance, tout projet, tout rêve, a besoin de temps c’est pourquoi il existe ce temps de l’Avent, ce temps de la préparation, ce temps de l’écoute avec les yeux… pour nous émerveiller… et avec nos sens nous ouvrir à l’Essentiel.

Une nouvelle année liturgique commence en ce jour du 27 novembre 2011. Tout au long de l'année liturgique 2012, les textes lus le dimanche seront ceux de l'évangéliste St Marc …. Qu’ils soient pour nous l’occasion de méditer et de faire de nos vies une Bonne Nouvelle.

Bonne année liturgique à chacune et chacun d’entre vous. Jean-Luc Lefrançois