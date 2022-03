Caen. À Caen, les futurs ingénieurs imaginent l'habitat de demain

Les idées bouillonnent à l'intérieur du Dôme de Caen. Le centre de culture scientifique accueille jusqu'au vendredi 19 janvier 2018, une centaine d'élèves-ingénieurs de l'ENSI Caen pour la semaine intensive informatique, en partenariat avec Caen la mer Habitat et Normandie aménagement.

Par groupe, les élèves pensent des projets pour la ville et l'habitat de demain, ils les présenteront devant un jury lundi 22 janvier. Henri-Joseph Mouchati, élève-ingénieur en 3e année informatique à l'ENSI Caen va présenter avec ses camarade leur projet "BUL". "Le but est de proposer une ville sans smartphone. Si on n'a pas de smartphone, qu'il est déchargé ou qu'on ne peut plus s'en servir, l'idée est de rendre possible les fonctionnalités du téléphone sur du mobilier urbain", explique-t-il.

Ainsi, on peut imaginer une tablette intégrée dans un banc public, par exemple, et sur laquelle on pourra trouver un plan de ville pour se repérer, où les numéros d'urgence pour pouvoir appeler "ou encore des programmes avec ce qu'il y a à voir ou à faire dans la ville où l'on se trouve", conclut-il.

