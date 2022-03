Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce jeudi 18 janvier

Bélier

La chance vous sourit. Les jeux peut-être mais surtout certaines opportunités à ne pas négliger. Ne perdez pas de temps la chance est un astre volage.

Taureau

Vous avez peur d'un rendez-vous que vous considérez comme raté ! Gagnez en confiance en vous, il y va de votre stratégie personnelle.

Gémeaux

Évitez de prendre des décisions tranchées impliquant vos biens et votre avenir à moyen terme. La nuit peut porter conseil.

Cancer

Vous saurez utiliser votre humour afin de relativiser vos problèmes du moment. Tant de négociations à mener à bien en manœuvrant tout en souplesse sans heurter qui que ce soit.

Lion

Les astres favorisent le monde de l'enfance. En concevoir, veiller à leur éducation, les armer plus efficacement pour un avenir qui apparaît pour le moins assez incertain.

Vierge

Vous enviez ceux qui se lancent avec certitude et rapidité. Les cinq jours qui commencent vous inciteront plutôt à la méditation avant de sortir de votre tanière.

Balance

Vous essayez de clairement vous faire comprendre. Vous utilisez toutes les nuances possibles pour vous exprimer clairement sans risques d'interprétations hasardeuses.

Scorpion

Prenez garde à ne pas vous faire dérober vos meilleures idées. La victoire a cent pères mais la défaite est orpheline. La jalousie rôde autour de vous.

Sagittaire

Vous ne comprenez pas votre entourage et ce besoin de se compliquer la vie. Quant à vous, vous irez droit au but dans vos entreprises. Le soleil et Mercure vous donnent des ailes.

Capricorne

Votre modestie vous honore. Vous êtes une épaule solide et un conseil avisé de premier ordre. Vous marquez des points.

Verseau

Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. Vous vous enveloppez d'un arsenal opaque qui vous pousse à la procrastination. Vous n'avez pas honte ?

Poissons

Vous vous exposez sous un angle qui ne vous ressemble pas. Les apparences – alors qu'ordinairement vous joueriez plutôt la carte d'excellence par la voie de la réflexion.