Saint-Lô. Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries, est morte à 46 ans

L'agent de Dolores O'Riordan, chanteuse du groupe The Cranberries, a annoncé que la star était morte "soudainement" à Londres, lundi 15 janvier 2018.

Zombie, un tube planétaire

La leader à la voix reconnaissable entre toutes est décédée à l'âge de 46 ans. Le groupe était à Londres pour une courte session d'enregistrement.

La chanson "Zombie" a fait le tour du monde en 1994, avec un single vendu à 2 millions d'exemplaires.

Dolores O'Riordan a rejoint le groupe "The Cranberries Saw Us" en 1989. Une formation rapidement devenue "The Cranberries".

Ensemble, ils ont fait cinq albums : Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), No Need to Argue (1994), To the Faithful Departed (1996), Bury the Hatchet (1999) et Wake Up and Smell the Coffee (2001).

