Les sanctuaires sont aussi des lieux d’Évangélisation en 2018

Un sanctuaire au cœur de la ville d'Alençon

Le sanctuaire d’Alençon est à l’endroit même où les époux Martin vécurent pendant 19 ans avec leurs enfants, dont la petite dernière, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. C’est donc celui de la famille Martin. Une famille qui, en dépit des obstacles rencontrés dans leur vie quotidienne, a toujours eu à cœur de vivre la sainteté à laquelle Dieu les appelait en Lui offrant toutes les situations difficiles.

Visiter la Maison familiale des Martin, faire halte dans la chapelle attenante, regarder la scénographie, parcourir la ville à la découverte des lieux thérésiens et « martiniens », c’est entrer dans le quotidien d’une famille, entendre son message et suivre son itinéraire spirituel…

Le pavillon

Acheté par Louis Martin, en 1857, le Pavillon fut pour lui un lieu de méditation et de loisir. A l’angle d’un jardin, cette petite tour hexagonale comporte un rez-de-chaussée et deux étages auxquels donne accès un escalier externe puis à l’intérieur, un escalier de bois en colimaçon. Situé tout près de la Sarthe, Louis y retrouve son matériel de pêche.

La sainteté au quotidien

Comment Dieu nous parle au-travers de la sainteté de Louis et Zélie Martin ?

Être saint, c’est se laisser traverser par la lumière du Christ pour en rayonner autour de soi. La sainteté de Louis et Zélie Martin a laissé briller la lumière du Christ par toute leur vie. Leur foi en Dieu a imprégné leur quotidien pour témoigner à leurs proches et particulièrement à leurs enfants.

A travers les différentes dimensions de leur existence (conjugale, ecclésiale et sociale), nous sommes appelés à vivre nous-mêmes la sainteté là où nous sommes. Cette sainteté ne cherche pas à vivre l’extraordinaire, mais bien plus à vivre saintement l’ordinaire de la vie en aimant et en ayant confiance.

