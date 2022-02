Un hangar et 60 tonnes de paille partis en fumée, à Martigny-sur-l'Ante. Un incendie s'est déclaré le samedi 31 octobre, peu avant 23 h, dans un hangar agricole de 500 mètres carrés, à côté de Falaise. Les vingt bovins qui se trouvaient à l'intérieur sont sains et saufs. Leur propriétaire les avait évacués avant l'arrivée des pompiers. On ne connaît pas encore l'origine de cette incendie.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire