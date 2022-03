Caen. Horodateurs à Caen : quand le prix passe de 2 à 33€

Mais que se passe-t-il avec les horodateurs de la Ville de Caen (Calvados) ? Depuis le mardi 2 janvier 2018, lorsqu'un usager demande un ticket au-delà de 1,80 €, le montant bascule directement à 33 €. Un montant qui correspond au forfait post-stationnement (FPS) mis en place depuis le début de cette nouvelle année. "J'ai mis ma carte bleue dans l'horodateur pour payer mon stationnement, explique Dorian Leduc, salarié à Tendance Ouest, et quand j'ai atteint la somme de deux euros, ça m'a affiché 33. Donc j'ai juste eu le temps de retirer ma carte et de faire une annulation". Si le jeune homme a eu l'œil et le réflexe de regarder, d'autres ont eu une mauvaise surprise en consultant leur relevé bancaire.

Un remboursement systématique

Le prestataire de la ville de Caen, les parkings Indigo, explique que cette anomalie sur les machines acceptant les cartes bleues, existe depuis la modification de la tarification sur les horodateurs. La correction doit être réalisée dans les prochains jours. En attendant on ne peut que conseiller de bien regarder le montant affiché sur l'horodateur et si vous payez par mégarde les 33 euros, un remboursement systématique du trop-perçu a été mis en place.

Pour se faire rembourser, il suffit que l'automobiliste transmette sa demande en joignant le ticket horodateur et son adresse postale au parking Indigo, place de la République à Caen.