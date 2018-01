L'horoscope signe par signe de ce mardi 9 janvier

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Vous êtes passionné par le temps qui passe. Vous aimez vous cultiver. Vous êtes un esprit universel et insatiable. Vous aimez faire partager vos passions.

Taureau

Vous posez sur votre cadre quotidien et sur les êtres un regard passionné. Votre ouverture d'esprit vous pousse toujours à comprendre avant de juger.

Gémeaux

Vous êtes dans une période singulière durant laquelle tous les succès sont possibles. Ce qui vous amuse ce ne sont pas vos ennemis mais les méchants qui n'arrivent pas à vous mordre.

Cancer

Vous aussi le succès vous accompagne et pour de nombreux mois. C'est comme si la chance était pour vous un titre héréditaire.

Lion

Vous serez un peu chiffonné devant l'autorité. Le mépris vous pousse à penser que c'est justice, on ne peut pas à la fois diriger de main de fer en petit caporal et avoir du talent.

Vierge

Vous savez y faire, vous savez très bien mener votre barque et naviguer. Vous avez des opinions très fermes mais assez vagues… c'est bien commode.

Balance

Vous adorez mettre votre petit grain de sel tous azimuts. Presque rien sur presque tout !

Scorpion

Derrière vos apparences parfois très strictes se cache un esprit buissonnier. Vous persistez à demeurer un rossignol drapé d'un linceul gris anthracite. What else ?

Sagittaire

Pour vous tout semble couler de source. Les jaloux se plaisent à penser que vous n'êtes pas aussi heureux que vous vous plaisez à le dire ! Qu'importe, ça ne regarde que vous.

Capricorne

Vous ferez votre bonne action : tendre la main et avoir une oreille attentive au gémissement d'un homme à bout. Vous savez être l'ami fidèle.

Verseau

Vous avez envie de séduire aujourd'hui. Vous êtes prêt à devenir fakir, cracheur de feu, styliste, rien qui ne serve à grand-chose. Il faudra repasser.

Poissons

On vous jugera sur vos actes et la qualité de votre travail. Donc il ne s'agit pas de bâcler quoi que ce soit. Prudence et vigilance.