Le FC Barcelone recrute le Brésilien Coutinho à prix d'or

Philippe Coutinho à Barcelone, c'est fait! Le club catalan a officialisé samedi le recrutement du Brésilien de Liverpool pour la somme astronomique de 120 M EUR plus 40 M EUR de bonus selon la presse, soit le troisième joueur le plus cher de l'histoire.

"Le FC Barcelone et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Philippe Coutinho. Le joueur signera un contrat pour le reste de la saison et cinq années de plus et disposera d'une clause libératoire de 400 M EUR", a annoncé le Barça dans un communiqué, sans détailler le montant de l'opération.

Si son prix est confirmé, le milieu offensif international brésilien, âgé de 25 ans, s'installera sur le podium des transferts les plus onéreux derrière la pépite du Paris SG Kylian Mbappé (180 M EUR) et surtout son compatriote Neymar, parti du Barça au PSG pour 222 M EUR l'été dernier.

C'est la perte retentissante de "Ney" que le club barcelonais, groggy mais renfloué, s'est attaché à combler ces derniers mois.

D'abord en alignant en août 105 millions d'euros (+42 de bonus) sur le Français Ousmane Dembélé, ailier très prometteur âgé de 20 ans. Et ensuite en dépensant un peu plus pour attirer enfin Coutinho, qui avait réclamé son transfert l'été dernier mais s'été heurté à l'intransigeance de Liverpool.

Avec ce milieu de poche (1,71 m), doté d'une bonne frappe du droit, le Barça tourne définitivement la page Neymar: ébranlée par la perte de l'attaquant, puis mise en cause pour sa position modérée dans la crise politique catalane, la direction du Barça su faire le dos rond et les résultats sportifs lui ont donné raison avec une solide première place en Liga.

Cure de jouvence

Désormais lié au Barça jusqu'en 2023, le Brésilien fait aussi figure de cure de jouvence dans un compartiment offensif reposant sur Lionel Messi (30 ans), Luis Suarez (bientôt 31 ans) et Andrés Iniesta (33 ans). C'est à ce dernier, indispensable mais vieillissant, que Coutinho est appelé à succéder.

Certes, le Brésilien ne pourra plus jouer cette saison en Ligue des champions après l'avoir déjà disputée avec Liverpool. Mais la presse catalane souligne qu'en pleine année de Coupe du monde, le Barça s'est peut-être évité un surcoût lié à la probable exposition planétaire de l'international brésilien (32 sélections).

Barcelone, Coutinho connaît: il y a vécu quelques mois lorsque l'Inter Milan l'avait prêté en 2012 à l'Espanyol, l'autre club de la ville. C'est cependant à Liverpool que le joueur formé au Vasco de Gama a percé après son arrivée en 2013 pour environ 10 M EUR, même s'il n'y a remporté aucun trophée.

Son transfert laisse un trou béant chez les "Reds" mais le club anglais va disposer d'un solide trésor de guerre pour le remplacer.

Avant de s'envoler pour la Catalogne, le Brésilien a réussi un excellent automne à Liverpool, inscrivant notamment 6 buts lors de ses 7 derniers matches. Tout le Camp Nou espère désormais qu'il fera aussi bien en Liga et égalera les grands attaquants brésiliens de l'histoire du club: Romario, Rivaldo, Ronaldinho... et l'éphémère Neymar.

