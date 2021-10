Boxe anglaise - Franck Schirm : une défaite en demi-finale pour apprendre

A l'occasion des demi-finales juniors du championnat Normandie Elites de boxe anglaise au Havre, il s'est incliné face au Rouennais, Donat Kryeziu. Agé aujourd'hui de 16 ans, il a débuté par la boxe américaine à 9 ans, avant de suivre les traces de son père et de se mettre à la boxe anglaise, trois ans plus tard. "Je préfère ce type de boxe, il y a plus d'impact, de coup et pas de touche comme dans la boxe américaine", confie Franck Schirm. Avec 6 heures d'entraînement par semaine en club, mais aussi à domicile avec son père, Franck se prépare déjà à une carrière professionnelle. "J'aime ce sport, c'est une habitude dans ma vie. A terme j'aimerais en faire mon métier, et avant cela intégrer l'équipe de France".

Assurer la relève

Franck Schirm apparaît aujourd'hui comme la relève du club après Maxime Hodée, vainqueur de la coupe de France l'an passé."Franck a un énorme potentiel, de bon déplacement et de bonne frappe. Après avoir entraîné Maxime, j'ai l'impression de recommencer la même histoire avec Franck" évoque Thierry Bertrand, l'un des coachs, avec Jean Michel Vauquelin. Les deux hommes comptent bien emmener Franck le plus loin possible sur le ring.