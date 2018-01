SNCF : panne électrique, trafic totalement interrompu en gare Saint-Lazare

Le trafic a été complètement interrompu en gare Saint-Lazare, à Paris, en raison d'une panne d'alimentation électrique dans la matinée du mardi 26 décembre 2017.

Aucun train au départ ou à l'arrivée de la gare Saint-Lazare, à Paris. Mardi 26 décembre 2017, le trafic a complètement été interrompu dans la matinée en raison d'une panne d'alimentation électrique. La panne s'est déclarée à 9h40 et a été réparée aux alentours de midi.

"Toutes nos équipes sont mobilisées pour procéder aux réparations et permettre un retour à la normale le plus rapide possible", assure la SNCF sur son compte Twitter.

Au quotidien, 360 000 voyageurs transitent par la gare Saint-Lazare, principale porte d'entrée de la Normandie vers Paris. Ce mardi, ce sont une quinzaine de trains reliant la Normandie à Paris qui ont été impactés par l'accident.