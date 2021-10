Le nourrisson blessé dans l'incendie à Lisieux est décédé

Les faits ce sont produits ce matin vers 8 Heures. 4 personnes se trouvaient dans le logement au moment ou les flammes ont surgit, elles ont toutes été intoxiquées par les fumées et transportées à l'hôpital. Si les parents et le grand frère du bébé âgé de 2 ans et demi s'en sont sorti avec de légères blessures, ça n'a pas été le cas de la petite fille de 18 mois qui a donc succombé à ses blessures après son transport vers le service d'urgences pédiatriques de l'hopital parisien Armand Trousseau.

Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l'incendie...