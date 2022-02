Caen. Caen : un atelier couture 100% pour Noël

C'est le cadeau tendance du moment : la couture. À Caen, La Maison du Bouton, propose des cours en petit comité. "Le but est d'apprendre une technique en deux heures", explique Sophie Fortin, responsable du magasin. Les "apprentis" appliquent la technique enseignée sur un objet (bavoir, housse de coussin, trousse), repartent avec leur réalisation et reçoivent un tuto à l'issue de la séance.

Repartir avec sa création

"L'idée est de se faire plaisir, rire et sourire", annonce Valérie Douet, responsable de l'Atelier de la Souris. Le Bar à couture propose des cours individuels et à la carte. L'objectif est de repartir avec sa création en prenant "le temps qu'il faut", précise Valérie Douet. La boutique vend également des kits de couture à offrir, des kits à broder et une "Mouse Box" surprise de Noël.

Des cours à plusieurs

Dans l'Atelier de Julie, les cours peuvent se partager à plusieurs "pour une formule entre copines", explique Julie Dupret, responsable de l'atelier. Le but est de fabriquer un objet (doudou, sac, trousse) et de partager un moment privilégié. Les cours s'adaptent aux envies et aux événements (goûter d'anniversaire par exemple). Des kits de couture, à partir de 18 euros, sont également disponibles. Une idée cadeau "éco-responsable" (tissus recyclés) qui permet, en prime, de confectionner soi-même un objet (coussin personnalisé, bouillotte).

Pratique. L'Atelier de Julie, Espace Yvonne Guégan, 22 rue Géo Lefevre à Caen. 06.64.43.94.52. L'Atelier de la Souris, 26 rue Arcisse de Caumont à Caen. 09.83.20.13.64. La Maison du Bouton, 22 rue Demolombe à Caen. 02.31.86.11.07.