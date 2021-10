Quand le député d'Avranches sauve les bouilleurs de cru...

C'est un pan de notre patrimoine que les députés ont sauvé cette semaine en adoptant contre l'avis du gouvernement, la prolongation "à vie" du privilège des bouilleurs de cru.

Les bouilleurs de cru dont le maire d'Avranches estime qu'ils sont "de moins en moins nombreux chaque année" et qu'ils "font non seulement partie de notre patrimoine mais ils participent aussi de manière essentielle à l'entretien de vergers qui sans eux seraient délaissés", pourront donc continuer de distiller pour leur propre compte des liqueurs ou des alcools avec les fruits de leurs vergers.

Guénhaël Huet écrit:" Agriculteurs retraités, le plus souvent, qui exploitent pour leur propre compte un verger de quelques arpents sans visée commerciale, les bouilleurs visés par l'amendement soutenu par Guénhaël HUET sont en moyenne âgés de plus de 80 ans et sont malheureusement de moins en moins nombreux d'année en année. Droit personnel, le privilège s'éteint en effet à la mort de son bénéficiaire et ne se transmet pas. Créée en 1923, cette exonération du paiement de la taxe sur les 10 premiers litres d'alcool pur distillés a été abrogée en 1959. Seuls les agriculteurs distillant à cette époque peuvent continuer à en bénéficier.

Soyons rassuré, nos bouilleurs de cru sont sauvés, Merci monsieur le Député !!!