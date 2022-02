Rouen. Il frappe une femme sans raison : le prévenu est jugé

Lorsque, dans une rue d'Elbeuf (Seine-Maritime) le 13 décembre 2017, il se promène et voit, au sortir d'un collège, une jeune fille rentrer chez elle, il l'accoste et la frappe violemment sans raison apparente. Un automobiliste assiste à la scène et s'arrête pour raisonner le prévenu. Celui-ci tient des propos incohérents, et le témoin appelle la Police qui le place en garde à vue. Il est immédiatement dirigé vers le Centre Hospitalier du Rouvray.

Une agression similaire dans le passé

On apprend qu'il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique en 2016, à la suite d'une agression similaire. Mais à l'époque, il n'avait pas été soumis à une obligation de soins. Pourtant, l'individu souffre d'une pathologie psychiatrique avérée : il est schizophrène. Dans son casier judiciaire, on retrouve également trace de deux agressions sur deux femmes, tout aussi gratuites, le 27 septembre 2017 et le 22 septembre 2014, pour lesquelles il avait été condamné, mais toujours sans obligation de soins, ce qui ne manque pas d'étonner la Cour.

Un comportement inexplicable

Un médecin autorise les policiers à maintenir le prévenu en garde à vue, parce qu'il semble ingérable et par crainte d'une réitération. Il est en effet placé sous tutelle depuis quinze ans et la première agression qui l'accable s'est produite alors qu'il était encore mineur.

Six mentions pour vols et outrages

"Elle m'a bousculé sans s'excuser", dit-il à la barre. Dans son casier judiciaire, six mentions pour vols et outrages sont portées. Pour le Ministère Public, "La maladie mentale du prévenu ne le dédouane pas d'une sanction pénale". Sa défense rétorque : "On ne peut que retenir l'irresponsabilité pénale du prévenu". Déclaré coupable à l'audience du lundi 18 décembre 2017, le Tribunal le condamne à une peine amende de deux fois 80 euros et à une obligation de suivre un traitement médical approprié.

