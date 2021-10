Désertification ferroviaire: mobilisation dans le Perche

Déjà touché par des menaces pesant sur les bureaux de Postes de leur territoire, les élus du canton du Theil/Huisne dans l'Orne, l'un des plus importants bassins d'industrie de Basse-Normandie, s'indignent face la suppression par la SNCF de nombreux arrêts à la gare du Theil / la Rouge.

A partir du 11 décembre prochain, quasiment plus aucune liaison ne sera possible entre Le Theil et Chartres ou Paris, ce qui met très sérieusement en péril le maintien à terme de la gare, avec les répercussions évidentes que cela pourrait avoir sur le bassin de population et l'industrie locale.

Mais les élus ne baissent pas les bras : ils ont décidé de se battre pour le maintien des services sur leur territoire.

Samedi 26 novembre , à 11h30, ils organisent une manifestation à la gare du Theil/Huisne.

L’objectif est d’attirer l’attention de tous sur la détérioration des services publics en milieu rural qui progresse de manière générale sur le territoire français.