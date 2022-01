Hors Normandie. Votre peluche Hatchimals à gagner dans Gratter la Normandie sur Tendance Ouest !

Pour vous inscrire, envoyez par SMS le code WILFRIED au 7 11 12 (65 centimes + prix du SMS).

Repartez avec votre peluche Hatchimals. L'œuf réagit à la façon dont on s'occupe de lui : il communique grâce à une lumière avec l'enfant à travers l'œuf.

Il sent si on s'occupe de lui, si on le caresse ou si on le change de sens. Si l'on tape sur sa coquille, il répond. Après un certain temps, il est prêt à éclore, il se met alors lui-même à casser sa coquille!Une fois sa coquille cassée, il faut alors s'occuper de lui pour le faire évoluer.Il nous indique s'il a soif, s'il a faim, s'il a froid ou s'il a envie de s'amuser.