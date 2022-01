Coupe de la Ligue: Marseille éliminé par Rennes en 8e de finale

Benjamin Bourigeaud a inscrit le penalty de la qualification, après que le gardien breton Abdoulaye Diallo a arrêté les penalties de Lucas Ocampos et Bouna Sarr. Le Paris-SG tenant du titre et Lyon joueront dans la soirée (21h05), respectivement à Strasbourg et Montpellier.

