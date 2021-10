Le Boeuf ferré :  le terroir normand revisité

Dès l’entrée, les poutres de bois apparentes et la pierre de Caen de la demeure du XVe siècle laisse présager le meilleur du terroir. A mi-journée, le restaurant est très souvent plein, et il fait bon réserver. La clientèle, en majorité d’âge mûr, laisse supposer des tarifs un peu plus élevés qu’ailleurs. Pas le midi, pour lequel une formule déjeuner (entrée, plat et café ou thé gourmand) à moins de 14 € est proposée.

Ce jour, la formule est alléchante : comme entrée, un croustillant d’avocat, crevette et saumon en aumonière sur un lit de mozarella. Insolite, et relevé à la perfection. Avec le plat principal, on révise ses classiques avec un aloyau sauce au poivre qui dénote notamment un souci du détail : il est accompagné de tomates finement aillées et d’une galette de pommes de terre très réussie. Pour couronner le tout, mon thé gourmand compte un financier, et deux crèmes brûlées originales... Un succès.

D’autres menus à 22, 30, 34 ou 42 euros offrent autant de plats paraissant tout aussi succulents (coquelet rôti au cidre, filet d’agneau poêlé...). A noter aussi le menu du "petit chevalier" pour les enfants, à 11 euros.

Le Bœuf ferré, 10 rue des Croisiers. Tél. 02 31 85 36 40. Ouvert le dimanche !