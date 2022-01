Hors Normandie. MacGyver revient à la télévision, 20 ans après, sur M6

Après plus de vingt ans d'absence, le plus débrouillard des héros télévisé signe son grand retour dans une version reliftée. Exit la coupe mulet, MacGyver a désormais une vingtaine d'années. Angus est un brillant étudiant qui travaille comme agent secret pour la Fondation Phoenix, une organisation gouvernementale secrète qui poursuit les malfaiteurs les plus dangereux. Mais chewing-gum, couteau-suisse, allumette et trombone resteront ses armes préférées pour se sortir des situations les plus périlleuses.

Richard Dean Anderson, qui incarnait le personnage de 1985 à 1992 aux Etats-Unis, a cédé sa place à l'acteur Lucas Till, connu pour son rôle de Havoc dans la saga "X-Men". George Eads ("Les Experts") complétera le casting dans le rôle de Jack Dalton, un ancien de la CIA et partenaire d'Angus.

Cette nouvelle version de MacGyver a été lancée à la rentrée 2016 sur la chaîne américaine CBS qui diffuse actuellement la deuxième saison. La série est suivie en moyenne par dix millions de téléspectateurs