Caen. Au SM Caen, les supporters ont imaginé leur maillot sur Snapchat

Les supporters aussi ont leur tenu pour aller au Stade Malherbe Caen (Calvados). Lundi 11 décembre 2017, la marque Umbro a dévoilé un maillot exclusif, édité en série limité, qui sera destiné aux fans de l'équipe.

Édition limitée

Un objet collector qui devrait d'autant plus leur plaire qu'ils ont participé à sa conception. Depuis le mois d'octobre, ils étaient en effet invité à proposer des dessins de leur maillot idéal via l'application de photo Snapchat.

Côté style, on retrouve la couleur rouge, des bandes bleues, un col rond, des manches unies, et surtout des blasons brodés ainsi que la devise "Normands et Conquérants" affichée au dos.