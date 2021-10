Buzz vidéo pour le rap de Justin Bieber !

Il était en France il y a peu dans le cadre de sa tournée de promotion de son album de Noël "Under The Mistletoe". La tournée a également traversé les états-unis et dans ce cadre, il a notamment participé à l’émission "In the neighborhood" de la station POWER 106, une radio qui inonde la Californie de musique HIP HOP. En rappant sur l'instru du titre "Otis" de Jay-Z et Kanye West, Justin Bieber, fait depuis plusieurs jours maintenant le buzz sur Internet. Vos impressions sur sa prestation sont les bienvenues sur cette page !