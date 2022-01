La Trinité-des-Laitiers. Orne: des battues aux cerfs sur la propriété de Luc Besson

On reparle des cerfs, dont la population est estimée à 80 animaux, sur la propriété privée de Luc Besson, à la Trinité des Laitiers, près de Gacé (Orne). Compte tenu des dégâts qu'ils occasionnent aux cultures voisines, le cinéaste propriétaire du domaine des Lettiers a fait une demande de plan de chasse à la Fédération des chasseurs de l'Orne, qui a été approuvé par arrêté, par la préfète.

6 à 9 cerfs abattus

Entre 6 et 9 cervidés devront être tués lors de battues, d'ici le 28 février 2018. Les services de l'État spécialisés et les forces de gendarmerie, le cas échéant, veilleront au bon déroulement des opérations, précise la Préfecture de l'Orne.

Échanges (enfin?) constructifs

Chantal Castelnot, préfète de l'Orne, souligne l'engagement de Luc Besson et souligne le caractère responsable et constructif des échanges établis ces derniers mois, qui ont permis d'aboutir à la mise en place d'un plan de chasse raisonnable et équilibré.

A LIRE AUSSI.

Dans l'Orne, les agriculteurs veulent abattre les cerfs de Luc Besson