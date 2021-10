Deux films vous sont proposés dans cette Nuit de l'Horreur, venez profiter de deux projections, la première "28 jours plus tard", la deuxième "Diary of the Dead"!



Pour 8€, vous pouvez profiter de ces deux films ce soir.



Vous pouvez également profiter de la carte adhérent disponible au prix de 1€ pour obtenir des avantages sur les prochaines soirées organisée par Studmovie.

Ecoutez Laure Delage, Responsable du projet Studmovie.