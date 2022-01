Caen. La place Saint-Jean à Caen dans l'ambiance de Noël

Depuis le début du mois de décembre 2017, la place Saint-Jean a pris des allures de Noël. Les cinq commerces de la place se coordonnent chaque année pour décorer leurs devantures, installer des sapins le long du trottoir, mettre en place de grandes guirlandes installées sur des mâts et ainsi offrir une ambiance de fêtes aux passants. "Ça donne un certain charme et de l'animation", encourage Philippe Cortel au bar-tabac Le Channel. "Depuis plus de dix ans on s'organise indépendamment pour donner de la vie au quartier. C'est quand même du boulot à organiser mais le résultat met des étoiles dans les yeux", confie Caroline Menard, gérante de l'antiquaire "A la belle époque" et à l'initiative des décorations. "Pour la dernière semaine un tapis rouge va être déroulé sur le passage", ajoute Philippe Cortel.

"Je voudrais de la musique de Noël en plus"

Pour Caroline Menard, le charme de Noël est là, mais elle voudrait faire encore plus : "Je voudrais de la musique de Noël en plus, on va essayer de faire ça pour l'an prochain." Pour ces décorations, les commerçants font appel à la société Ribambelle puis se répartissent les frais entre eux. "Tout est fait de façon indépendante, appuie Philippe Cortel. Il y a juste la pose des mâts qui est prise en charge par la ville, mais ils sont de plus en plus réticents à le faire".

